NBA》灰熊下半場反撲 輕取西部爐主太陽
2017/03/01 12:37
M.加索（中）攻28分，助灰熊以130：112輕取太陽。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕灰熊今日迎戰太陽，兩隊在打完上半場後，灰熊還落後一分。而在第三節時，M.加索（Marc Gasol）投進一顆大號三分彈，之後灰熊急起直追，一舉超前太陽。終場灰熊以130：112擊退對手。
灰熊此役手感絕佳，出手命中率高達55.8%，是本季目前為止表現最好的一次。再加上共有3名球員得分破20，成功在主場拿下勝利，並賞給西部爐主太陽3連敗。
灰熊本場比賽的贏球大功臣為康利（Mike Conley）與M.加索，康利打了39分鐘，攻下全場最高29分及8助攻。而M.加索三分球5投5中，拿下28分、7籃板，替補藍道夫（Zach Randolph）也貢獻23分。而老將卡特（Vince Carter）在第一節時肘擊太陽球員布克（Devin Booker），收到2次技術犯規，遭驅逐出場。
太陽則以布雷德索（Eric Bledsoe）的20分為最高，華倫（TJ Warren）挹注17分、6籃板，布克則拿下9分。
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