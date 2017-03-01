網球》杜拜公開賽 衛冕冠軍瓦林卡首輪遭淘汰

瓦林卡遭爆冷淘汰。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜拜公開賽第1輪，衛冕冠軍、大會第2種子的瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）錯失首盤領先優勢，以6：7（4）、3：6敗給世界排名77的波士尼亞選手德祖赫（Damir Dzumhur），首輪就遭淘汰。

瓦林卡在今年澳網打進個人第8次的大滿貫賽4強，但澳網後首場比賽就意外陷入苦戰。雖然瓦林卡很快取得4：1領先，但德祖赫加強底線防守，迫使瓦林卡發生失誤，最後在搶七大戰逆轉贏下第1盤。

德祖赫第2盤打出信心，在第4局15：40落後的情況下連得4分破發。後來陷入1：5絕對落後的瓦林卡靠反手進攻追回2局。但德祖赫成功保住發球局，以6：3拿下第2盤，爆冷晉級第2輪。

「我認為我開場打得不錯，但後面打得很掙扎，」瓦林卡說，「澳網過後休息1個月我都在養傷，傷勢剛痊癒不久，這場比賽感覺還不錯。」

獲勝的德祖赫還是對瓦林卡的表現讚嘆不已：「開賽6到7分鐘就拿下3局了，他表現得太出色，我甚至碰不到球。後來我只能祈禱他因為疲勞而表現下滑，結果真的發生了，我慢慢找到方法回擊，避免讓他輕易取分。」

德祖赫晉級第2輪。（歐新社）