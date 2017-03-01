MLB》被欽點開幕戰先發 田中將大熱身賽初登板2局無失分
2017/03/01 10:19
田中將大。（美聯社）
〔記者林子翔／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，被點名為開幕戰先發的洋基隊日籍投手田中將大，他今天面對老虎隊主投2局沒有失分，送出2次三振，洋基隊最後以9：5贏球。
田中將大被總教練吉拉迪（Joe Girardi）欽點為新球季首戰先發，他將成為日本史上首位連3年擔綱開幕戰先發的投手，還追平野茂英雄3次的開幕戰先發紀錄（2000、2003、2004）。
田中將大首局面對首棒金斯勒（Ian Kinsler）讓他擊出內野滾地球，但三壘手發生失誤，金斯勒上到一壘，不過田中將大讓英方提（Omar Infante）打出雙殺打，他再三振泰拉諾斯（Nick Castellanos），結束這局；第二局再讓對手三上三下，還投出一次三振，總計他2局投球沒有被敲安打，送出2次三振無失分。
洋基打線部分，超級新人桑契斯（Gary Sanchez）在3局下轟出2分砲，新加盟的卡特（Chris Carter）也揮出陽春砲，不過老將哈勒戴（Matt Holliday）3個打席被三振2次，有獲得1次保送，終場洋基贏球，熱身賽戰績為5勝1敗。
田中將大。（美聯社）
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