NBA》哈登談成功祕訣 「專心打球」
2017/03/01 11:44
哈登登上《運動畫刊》封面。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden ）日前登上《運動畫刊》的封面，哈登還接受專訪，談論他這一年為何會如此成功，並成為MVP的熱門人選。
哈登認為他現在的成功，是因為自己除了打球，其他事情一概不關心。哈登也坦言不喜歡受到注意，因此現在簡單的生活才造就他的成功。
「我不喜歡受到關注，我認為那一切都很沒道理。除了看到我的名字和臉出現在媒體上以外，我沒有獲得任何東西。而且我不需要那些曝光，這不會不舒服，但那並不是我。這些不必要的事情對我的隊友帶來困擾，所以我得去清除這些事。」
雖然哈登並未指名，但他先前與好萊塢名媛卡戴珊（Khloe Kardashian）的感情鬧得轟轟烈烈，吸引外界許多關注，也讓人聯想他此番言論是在暗指與卡戴珊的一段情。而兩人已在一年多前分手，卡戴珊也轉而戀上騎士球員T.湯普森（Tristan Thompson）。
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