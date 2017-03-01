台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？

陽耀勳與林智平（左）包辦7支安打。（資料照，記者林正坤攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊昨以17支安打、8：5擊敗日本隊，其中有13支安打、7分都是Lamigo桃猿打的，許多台灣球迷笑稱是「中華桃園隊」，日本球迷則是不敢相信Lamigo其實是中職墊底球隊。

中職聯隊全場17安打、8分中，Lamigo的陽耀勳3安2得分、林智平4安1得分、王柏融3安2得分3打點、林泓育1安1打點、陳俊秀2安3打點。

一名日本球迷整理去年Lamigo厲害的地方，像是全隊打擊率0.310（聯盟第2）；單季100分打點有3人，其中一人是打點王；聯盟9名20轟以上打者，有3名是Lamigo；打擊率4成以上有2人；王柏融締造台灣史上首次單季200安的傳說，最後寫道，「然而，他們墊底。」

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