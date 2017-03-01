台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
2017/03/01 10:19
陽耀勳與林智平（左）包辦7支安打。（資料照，記者林正坤攝）
〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊昨以17支安打、8：5擊敗日本隊，其中有13支安打、7分都是Lamigo桃猿打的，許多台灣球迷笑稱是「中華桃園隊」，日本球迷則是不敢相信Lamigo其實是中職墊底球隊。
中職聯隊全場17安打、8分中，Lamigo的陽耀勳3安2得分、林智平4安1得分、王柏融3安2得分3打點、林泓育1安1打點、陳俊秀2安3打點。
一名日本球迷整理去年Lamigo厲害的地方，像是全隊打擊率0.310（聯盟第2）；單季100分打點有3人，其中一人是打點王；聯盟9名20轟以上打者，有3名是Lamigo；打擊率4成以上有2人；王柏融締造台灣史上首次單季200安的傳說，最後寫道，「然而，他們墊底。」
日本球迷推特：
ここが凄いよラミゴモンキーズ！— いもこにし＠鴎 （@jyagenjust） 2017年2月28日
・チーム打率が.310（リーグ２位）
・シーズン１００打点の選手が３人（一人は打点王）
・本塁打２０本超え９人中３人がラミゴ
・打率４割越え３人中２人がラミゴ
・王柏融は台湾史上初の２００本安打達成の生きる伝説
・なのに最下位#侍ジャパン壮行試合
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