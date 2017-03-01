NBA》柯瑞三分陷低潮 沃爾19助攻率巫師賞勇士第10敗
沃爾（中）。（USA Today Sports）
〔記者林岳甫／綜合報導〕聯盟龍頭勇士今「背靠背」出賽，雖克服首節雙位數落後，一度取得領先，但第四節無法堅持下去，在客場踢到大鐵板，以108：112不敵巫師，柯瑞攻下25分，整體手感仍不佳，三分9投僅2中；巫師一哥沃爾傳出平生涯新高的19助攻，率隊終結2連敗。
勇士前役表現最理想的杜蘭特（Kevin Durant）返家打巫師，首節即左膝受傷告退；「萌神」柯瑞（Stephen Curry）上戰創下三分線11投皆墨的難堪紀錄，結果上半場又是3投不進，第三節才投進三分球，並率隊吹起反攻號角，從首節最多落後14分，大夥齊心合力一度要回領先，最終勇士先追平戰局。
雙方在第四節一較高低，經過多次互換領先的纏鬥，柯瑞最終嘗試飆大號三分，試圖給對手一擊斃命，卻無法進球，黯然兵敗。
巫師近兩戰分別不敵七六人和爵士，頭號球星沃爾（John Wall）繳出12分、19助攻與6籃板，連12場完成「雙十」，助攻更追平生涯新高，成止敗最大功臣，畢爾（Bradley Beal）投進4顆三分，攻下25分，新同學波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）挹注16分，葛托特（Marcin Gortat）12分、12籃板，莫里斯（Markieff Morris）22分進帳，在關鍵時刻抓下重要進攻籃板的波特（Otto Porter Jr）14分、8籃板。
近兩戰手感不佳的柯瑞，雖靠著第三節挹注15分、全場仍有25分進帳，卻在關鍵時刻選擇飆大號三分球，害球隊吞本季第10敗，帕丘利亞（Zaza Pachulia）12分與8籃板，格林（Draymond Green）14分、8籃板與14助攻，湯普森（Klay Thompson）16分進帳，李文斯頓（Shaun Livingston）挹注14分。
柯瑞。（法新社）
畢爾。（法新社）
杜蘭特因傷退場。（美聯社）
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