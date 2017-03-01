NBA》遭隊友撞擊膝蓋 杜蘭特因傷退場勇士頭大（影音）
2017/03/01 11:05
〔體育中心／綜合報導〕勇士隊今天面對巫師隊，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）在比賽中被隊友撞到左膝，他當下表情痛苦，立即退場，球團也宣布杜蘭特將接受MRI檢查。
首節開打不到1分鐘，勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）與巫師中鋒葛托特（Marcin Gortat）卡位時，帕丘利亞被對方強拉倒地，剛好撞到杜蘭特的腳，他立即退場接受治療，之後也沒有再回到球場上。杜蘭特此役僅上場2分鐘，沒有拿下任何分數。勇士最後以108：112輸球。
本季轉戰勇士的杜蘭特，場均繳出25.8分、8.4籃板、4.9助攻。他的缺陣可能會嚴重影響勇士隊的戰力。
杜蘭特。（美聯社）
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