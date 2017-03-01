台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊以8：5擊敗日本隊，是台灣首度擊敗全職業一軍組成的日本隊。日本球迷除了讚賞台灣野球的水準提升外，更對球員們賽後圍在投手丘敬禮的畫面印象深刻。

雖然締造史上第一次擊敗最強悍的日本隊，中職聯隊並沒有得意忘形，全隊到投手丘圍成一圈，先向全場觀眾敬禮，然後再轉身向投手丘行禮，隨後才步回休息室，這個舉動獲得全場2萬2477名球迷的鼓掌與歡呼。

台灣圓陣敬禮再次感動日本。（取自推特）

日本網友將這一幕動人畫面截圖，並在推特上廣為流傳，「台灣一如往常一樣很有禮貌呢。」、「好棒，跟那個插旗的國家完全不一樣呢。」、「台灣果然都是好人。」

台灣圍在投手丘敬禮舉動是延續2013年經典賽資格賽的突發奇想，當時在第二輪輸給日本時，台灣圓陣敬禮感動了上萬日本人，還被日本富士電視台做成專題報導，探討兩國人親密的關係。

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