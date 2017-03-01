NBA》魏少本季第30次大三元到手 率雷霆奪4連勝

魏少本季第30次大三元到手。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕當代「大三元製造機」魏斯布魯克所率領的雷霆，今在家碰上聯盟防守最強的爵士，締造連4場三雙傲人成績單，第四節更一夫當關，率隊擋住對手反攻，以109：106勝出，拉出4連勝。

爵士長年皆能演繹防守至上的道理，魏斯布魯克直到今年1月23日才生涯首次對上爵士締造「大三元」，此役魏少似乎找到突破爵士嚴防的方式，全場繳出43分、11籃板與10助攻，還有8失誤，差點寫下「另類大四喜」。

此役更凸顯魏斯布魯克對於雷霆的重要性，他在第四節有段時間無法有效進球，雷霆就頓失攻擊重心，也讓爵士展開大反撲，甚至取得領先，直到魏少後段又連飆12分，才助隊驚險保住勝利。

雷霆團隊三分命中率不俗，出手22次命中15球，魏少一人包辦6顆，從公牛帶槍加盟的麥德莫（Doug McDermott）砍進4顆三分球，貢獻16分，中鋒坎特（Enes Kanter）15分、9籃板。

爵士一哥海沃德（Gordon Hayward）19分、5助攻，希爾（George Hill）15分、8助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）13分、10籃板與3阻攻，胡德（Rodney Hood）挹注18分，老將強森（Joe Johnson）13分，柏克斯（Alec Burks）13分，雖團隊平均得分卻仍難敵魏少一人。