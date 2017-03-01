NBA》格林又抬腳亂踢 畢爾側面逃過一劫 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在客場以108：112敗給巫師，勇士明星前鋒格林（Draymond Green）得到14分、14助攻、8籃板，表現相當全面。但在比賽一開始，格林再度上演踢腿動作，所幸巫師後衛畢爾（Bradley Beal）逃過一劫。

開賽後不到2分鐘，格林在禁區內接球後準備單打畢爾，運球後跳起來出手，球被畢爾拍掉，就在這時候，在半空的格林抬起左腿踢向正前方，還好畢爾在格林的右側，恰好閃過「爆頭」的命運。

格林的危險踢腿動作本季也頻頻出現，自從去年西部冠軍賽踢雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）的下體之後，每次出腳都引起外界爭議。

格林（中）再度出現踢腿動作。（取自影片）