台日對抗賽》17安轟垮日本 收視率出來了！

〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊與日本隊昨天的大亂鬥，日本媒體公布關東地區的收視率，前半段是9.9%、後半段10%，對於日本隊熱身性質的比賽來說是不錯的成績。

日本隊被中職聯隊狂掃17支安打，也成為日本各大體育報的頭條新聞，包括《日本體育》、《日刊體育》與《報知體育》都在頭版報導日本武士投手群的崩壞。

中職聯隊首度在台日職棒對抗賽終止3連敗後，今天將在晚間6時繼續出戰日本隊，雙方先發投手是鄭凱文、菅野智之。

日媒頭版報導日本隊投手崩壞。（取自體育報知）

日媒頭版報導日本隊投手崩壞。（取自日本體育）

日媒頭版報導日本隊投手崩壞。（取自日刊體育）