NBA》若和同性戀當隊友 小史：我會到對街去洗澡

史陶德邁爾（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星史陶德邁爾（Amare Stoudemire）去年結束14年的NBA生涯，並轉戰以色列持續打球。而小史最近談到有關同性戀的議題時，他直率地表示，自己會想辦法避免與同性戀隊友的接觸。

史陶德邁爾以及隊友近期接受以色列媒體採訪，當被問到如果球隊中有同性戀隊友時，他們會如何反應，大多數人都表示，「沒有意見」或是「沒有問題」，不過小史的回答卻與眾人大不相同。

「（如果我有同性戀隊友的話）我會到對街去洗澡，並確保我在角落就換好衣服，而且我會開車到不同區域的健身房去運動。」當記者聽到他的回答時，還向史陶德邁爾確認是否在開玩笑，不過他回應，「笑話中總是蘊含了真理。」

這並不是史陶德邁爾第一次有恐同的言論，他在2012年就曾在推特中對球迷使用不當的同性戀用詞，他也因此被聯盟開罰50000美元。