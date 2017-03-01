NBA》綠衫軍補強不冒險 考慮簽回昔日禁區大將

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克在季中交易期間選擇以不變應萬變，眼睜睜看著強敵騎士補強，但根據《波士頓先驅報》報導，他們正考慮是否簽下舊將薩林傑（Jared Sullinger）。

薩林傑過去為塞爾提克效力4個球季，平均上場24.9分鐘，得到11.1分、7.7籃板、1.8助攻，是綠衫軍禁區相當倚賴的大將，上季結束後被暴龍挖角。去年10月1日，他在季前熱身賽第1場就受傷，隨後宣布左腳開刀，歸隊時間不明。

今年1月復出的薩林傑，出賽11場，平均得到3.4分、2.5籃板。2月2日，暴龍作客波士頓，薩林傑面對老東家打出本季個人最佳的13分、6籃板，這樣的表現很可能是回鍋的契機。

2月底交易截止日前，太陽與暴龍交易得到薩林傑，隨後將他釋出，目前他是完全自由球員。塞爾提克在不更動陣容的情況下，很可能選擇與他再續前緣，省下與全隊磨合戰術的時間。

薩林傑（左）有機會重返塞爾提克隊。（資料照，美聯社）