HBL》自助人助也要天助 高苑籃球隊祈求聖母加持奪冠

余政憲（前排中）率高苑籃球隊祈求天上聖母加持，盼能奪得隊史上首座HBL冠軍獎盃。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕HBL總決賽進入倒數計時階段，高苑工商籃球隊除加緊訓練外，也有球迷、企業界及民意代表鼓勵，但所謂「自助人助也要天助」，今天籃球隊到橋頭區五里林天后宮還願參拜，祈求天上聖母加持，盼首戰擊敗松山高中，闖進冠軍戰，在台北小巨蛋奪得隊史上首座冠軍獎盃。

高苑工商董事長余政憲率校長趙劍如、教練田本玉及籃球隊戰將，到學校附近的五里林天后宮參拜，長年關心高雄體育發展的議員陳政聞、八卦寮文教基金會執行長黃志華、廟方主委及當地里長也到場陪同，凸顯地方的重視。

余政憲表示，在天上聖母加持下，高苑籃球隊參加HBL的16強、12強、8強賽，「關關難過關關過」，所以除了感謝與還願外，更祈求聖母再助一臂之力，讓球隊在本月4日傍晚6點對松山高中的比賽，能一舉得勝，闖進5日的冠軍戰，勇奪隊史上首座冠軍獎盃。

五里林天后宮是高苑工商籃球隊及棒球隊出征前，必定前往參拜的宗教信仰中心。（記者洪定宏攝）

余政憲強調，高苑籃球隊是中南部唯一代表，雖然外界不看好，但希望在教練廖楚翔及田本玉指導下將士用命，「化不可能為可能」，因為球是圓的，盼能展現合作精神、團結一致，打贏這場比賽，球員也平安健康不受傷。

高苑籃球隊預定3日北上，校方已籌組約800人的啦啦隊，並向搶不到票的高苑球迷喊話，校方表示，請球迷密切注意學校官網及高苑籃球隊臉書粉絲頁，等今天領隊會議後，將公布入場細節，讓熱情球迷跟隨高苑啦啦隊進場，為高苑籃球隊加油打氣。

相關影音