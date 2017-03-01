墨西哥網賽》盧一哥復仇失利 喬帥開胡晉16

盧彥勳。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕墨西哥網賽開打，「寶島一哥」盧彥勳復仇失利；至於前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）則開出紅盤，安抵單打16強。

目前世界男單61名的盧彥勳，初登場就與去年里約奧運老冤家、義大利35歲老將洛倫齊（Paolo Lorenzi）狹路相逢，台義雙雄再度拚滿3盤，最終盧一哥以6：4、3：6、4：6惜敗給世界第38的勁敵，無緣挺進16強，也未能回報里奧男單首輪3盤輸球之仇。

至於前世界球王、現屈居第2的喬帥，則揮別年初澳網大滿貫次輪爆冷出局的陰霾，此行挾著頭號種子光環再出發，首輪以6：3、7：6（7：4）擊敗斯洛伐克對手柯利贊（Martin Klizan），持續朝著冠軍目標邁進。