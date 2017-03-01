MLB》初登板1局9球無失分 陳偉殷認為直球感覺佳

陳偉殷。（USA Today Sports）

〔記者林子翔／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，馬林魚旅美好手陳偉殷今先發面對大都會1局沒有失分，全場僅用9球。他賽後表示，直球的控球感覺還不錯，總教練馬丁利（Don Mattingly）也稱讚陳偉殷表現佳。

在1局投球之中，陳偉殷只用9顆球就完成投球工作，還送出1次三振。他表示，此役嘗試找回直球的控球，感覺還不錯，只投了2顆變化球。

陳偉殷認為，去年球季起起伏伏，他覺得在投球時手臂或手指會缺乏力量，這可能讓他表現不佳的原因，今年到目前為止，他沒有感覺任何不適。

陳偉殷上季先發22場，繳出5勝5敗、防禦率4.96的成績，與2015年的11勝8敗、防禦率3.34有不小落差。馬丁利則說，他相信陳偉殷能恢復在金鶯時期的水準。