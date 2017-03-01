NBA》小莫里斯砍37分 活塞延長賽氣走拓荒者 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕活塞大前鋒小莫里斯（Marcus Morris）今天在延長賽獨得7分，拿下生涯最高的37分，幫助球隊以120：113擊退拓荒者。

拓荒者在第1節結束以27：14領先，但小莫里斯頻頻挑戰禁區追回不少分數，3節比賽過後，活塞只以75：79落後4分。終場前1分11秒，活塞靠著卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）跳投得手，以109：107超前。最後關頭，拓荒者靠里拉德（Damian Lillard）切入籃下打板追平，把戰局逼進延長賽。

儘管里拉德全場得到34分、11籃板，但拓荒者進入延長賽全隊熄火，只有哈克雷斯（Maurice Harkless）上籃得手拿2分，以及里拉德自己的罰球拿2分。小莫里斯在延長賽一支獨秀，靠著籃下強攻獨得7分，為活塞保住勝利。

小莫里斯是活塞贏球的功臣。（美聯社）

里拉德延長賽遭嚴防。（美聯社）