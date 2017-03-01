NBA》維持忠誠的秘訣 德佬：球迷的支持

諾威斯基（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小牛當家球星「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）今年已經38歲，他生涯19個賽季都效力於小牛，未來也計畫在這退休，諾威斯基的忠誠度令人佩服。

諾威斯基近日錄製NBA節目，在節目中他談到對於小牛會如此忠誠，全是因為球迷對他的支持。「從我來到小牛的第一年起，達拉斯這座城市就一直支持著我，即使我那時候表現並不好。每當我進場時，球迷總是會起立歡迎我，就好像他們一直等待著我，並希望我能成功，種種原因都讓我願意整個職業生涯待在小牛，這很容易。」

而諾威斯基與小牛老闆庫班（Mark Cuban）也建立起深厚的情誼，庫班不僅在去年與諾威斯基簽下2年5000萬美元的高額合約，近日庫班更是為了捍衛諾威斯基，槓上美國媒體，說明諾威斯基為何會對小牛如此忠心。