NCAA》5棒球員玩「夢幻經理人」 現實生活遭禁賽處分

〔體育中心／綜合報導〕玩范特西經理人遊戲也能被禁賽？NCAA（美國國家大學體育協會）今天正式宣布，5名里奇蒙大學的棒球選手自3月起禁賽，原因是他們參與夢幻美式足球經理人遊戲（Fantasy Football）。

其中2名涉案選手，大三的右投巴特雷特（Keenan Bartlett）以及大四的內野手、指定打擊布朗（Kurtis Brown）更是里奇蒙大學棒球隊的王牌球員。

NCAA包括籃球、美式足球、冰球、棒球等4大項目，協會頒布的選手守則規定：「學生球員不得參與任何大學或職業運動賽事的線上賭注、虛擬競賽活動。其中包括夢幻經理人遊戲與NCAA的瘋狂3月對戰表預測。」

夢幻運動聯盟遊戲讓球迷們化身經理人進行比賽。（取自推特）