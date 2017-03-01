經典賽》誰是台灣隊key man？ 郭總點名大師兄
2017/03/01 14:26
經典賽台灣隊總教練郭泰源。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕台灣隊今天分3批飛抵南韓首爾，全力備戰經典賽，下午舉行A組4隊台灣、以色列、荷蘭、南韓等4隊賽前總教練記者會，台灣隊總教練郭泰源表示，「大師兄」林智勝球技、與球員之間默契配合都很好，在球隊扮演非常重要的角色，是台灣隊的key man。
今天4隊賽前總教練記者會上，郭總表示，這次台灣隊徵召球員不容易、不順利，跟南韓總教練金寅植一樣，最擔心也是投手戰力，畢竟投手在球隊是最重要的角色，如果調整得好就有贏球機會，調整得不好，對球隊傷害很大。
對於比賽場地高尺巨蛋，郭總認為，這是一座非常漂亮的球場，雖然台灣隊還沒在此練球，對於人工草皮和設施動向還不清楚，要明天練球才知道，不過高尺巨蛋不輸日本的球場。
經典賽以色列、荷蘭、台灣、南韓總教練相見歡。（特派記者羅志朋攝）
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