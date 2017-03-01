NBA》杜蘭特膝傷 勇士恐棄卡德隆改簽巴恩斯

〔體育中心／綜合報導〕眼見騎士季中接連補強，勇士原先想簽下湖人35歲老將卡德隆（Jose Calderon）補強板凳戰力，但今天杜蘭特（Kevin Durant）受傷打亂高層算盤，據美媒《ESPN》報導，勇士可能改簽國王釋出的36歲小前鋒巴恩斯（Matt Barnes）。

杜蘭特在今天比賽開打後僅僅2分鐘，就被隊友帕丘利亞（Zaza Pachulia）誤傷左膝，隨後退場回休息室接受治療，並安排MRI核磁共振檢查，預計缺陣時間尚未公布。

巴恩斯在國王與鵜鶘的季中交易案後遭到釋出，本季為國王出賽54場，其中13場先發，平均上場25.3分鐘，拿下7.6分、5.5籃板。儘管他無法填上杜蘭特本季約25.8分的火力空缺，勇士此刻卻不得不補進小前鋒即戰力。

值得一提的是，巴恩斯被釋出前最後一場就是碰上勇士，他替補上陣繳出國王隊最高的15分，並抓下14籃板，但截至目前為止，勇士還沒確定與他簽約。

巴恩斯被釋出前最後一場，打出本季難得的出色表現。（資料照，美聯社）