台日對抗賽》王柏融開轟嚇人 前三冠王要日職網羅他
2017/03/01 14:38
王柏融。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕台日對抗賽首戰，中職聯軍打線發揮，「大王」王柏融從日本隊投手則本昂大擊出兩分砲，他單場3安猛打賞，讓日本媒體與網友們震驚。日職退役球星、前軟銀主砲松中信彥就認為，日職球團要網羅王柏融。
昨天負責轉播台日對抗賽的《J SPORTS3》，主播為谷口廣明，擔任球評的是松中信彥、前羅德後援終結者藪田安彥，當王柏融打出逆轉兩分砲時，谷口廣明相當驚訝，松中信彥還說日職球界、球團要去網羅他，「真的是名好打者。」日本網友也紛紛討論王柏融是否會來挑戰日本職棒。
松中信彥是前軟銀的主砲手，他曾在2004年繳出44轟、120打點、3成58的打擊率，榮獲打擊三冠王，去年退休。生涯日職平均打擊率為2成96，累積1767支安打、1168分打點、352轟。
藪田安彥（左）、松中信彥（中）、谷口廣明（右）。（圖片取自谷口廣明的推特）
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