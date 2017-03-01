經典賽》大師兄第3度征戰 最難忘2013年惜敗日本

經典賽台灣隊隊長林智勝。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕金年經典賽台灣隊總教練郭泰源點名，隊長「大師兄」林智勝球技、與球員之間默契配合都很好，在球隊扮演非常重要的角色，是台灣隊的key man，對此，林智勝認為，其實每一個選手都非常重要，每個人在球場做好每件事，就有機會贏得好成績。

林智勝說，這是他第3次打經典賽，最難忘的是2013年經典賽在東京巨蛋輸日本，這次很榮幸可以再次入選台灣隊，這可能是他最後一次打國家隊，會拿出最好實力打面對各隊，幫助台灣隊贏球。

有韓媒問林智勝，印象最深刻的南韓投手是誰？林智勝回答，「韓國投手我認識一個，就是林昌勇，對他印象滿深刻的，他是個很棒的選手。」