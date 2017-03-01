經典賽》大師兄第3度征戰 最難忘2013年惜敗日本
2017/03/01 14:42
經典賽台灣隊隊長林智勝。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕金年經典賽台灣隊總教練郭泰源點名，隊長「大師兄」林智勝球技、與球員之間默契配合都很好，在球隊扮演非常重要的角色，是台灣隊的key man，對此，林智勝認為，其實每一個選手都非常重要，每個人在球場做好每件事，就有機會贏得好成績。
林智勝說，這是他第3次打經典賽，最難忘的是2013年經典賽在東京巨蛋輸日本，這次很榮幸可以再次入選台灣隊，這可能是他最後一次打國家隊，會拿出最好實力打面對各隊，幫助台灣隊贏球。
有韓媒問林智勝，印象最深刻的南韓投手是誰？林智勝回答，「韓國投手我認識一個，就是林昌勇，對他印象滿深刻的，他是個很棒的選手。」
相關新聞
- 經典賽》誰是台灣隊key man？ 郭總點名大師兄
- 經典賽》預售票熱銷逾13000張 台韓戰可望爆滿
- 經典賽》台熱身賽首抱蛋 宋家豪是亮點
- 經典賽》荷蘭3大將 赴南韓會師
- 台日對抗賽》輸球小久保不在意 王柏融登日本網路熱門討論人物
推薦新聞
-
NBA》維持忠誠的秘訣 德佬：球迷的支持2017/03/01 15:19
-
經典賽》大聯盟124勝名投 馬奇斯確定不會對台先發2017/03/01 15:09
-
台日對抗賽》第2戰先發打線出爐 桃猿打者剩3人2017/03/01 15:02
-
經典賽》誰是台灣隊key man？ 郭總點名大師兄2017/03/01 14:26
-
MLB》初登板1局9球無失分 陳偉殷認為直球感覺佳2017/03/01 13:18