MLB》川崎宗則超扯美技 官網頭條報導：必看（影音）
2017/03/01 14:49
〔體育中心／綜合報導〕小熊今以5：7輸給天使，但日籍野手川崎宗則在5局上演出超級美技，登上大聯盟官網頭條。
5局上，天使1出局攻占一二壘，馬多納度（Martin Maldonado）擊出滾地球，川崎滑動接住後，騰空將球拋給二壘手，成功策動雙殺打結束半局。除了守備上有美技，川崎此役1打數1安打，可惜小熊最終以2分差輸球。
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