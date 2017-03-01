經典賽》和郭總一樣 韓教頭金寅植最擔心投手戰力

經典賽南韓總教練金寅植。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天下午在高尺巨蛋記者室，舉行經典賽A組賽前總教練記者會，南韓總教練金寅植表示，投手是他最擔心的部分，到目前為止，歷年南韓參加經典賽成績不錯，這次不知結果會如何，不管怎樣，還是擔心投手狀況，這可能是球隊的弱點。

這次南韓擔任第一輪A組賽事主辦國，身為地主，金寅植說，「經典賽在南韓舉行，我非常高興，在自己國家比賽，壓力一定比其他各隊更大，很多國人對經典賽有很大期望，我不會辜負大家期望。」

有媒體問到，南韓陣中key man是誰？金寅植說，「這很難回答，如果要選，應該是金泰均吧，他不會辜負大家對他的期望。」

經典賽各國總教練合影，左起依序為以色列溫斯坦（Jerry Weinstein）、荷蘭穆藍斯（Hensley Meulens）、台灣郭泰源、南韓金寅植。（特派記者羅志朋攝）