台日對抗賽》第2戰先發打線出爐 桃猿打者剩3人

2017/03/01 15:02

王柏融繼續扛三番。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊晚間6時再戰日本隊，先發打線已出爐，相較於昨天有6名桃猿打者，今天只有王柏融、林智平跟劉時豪等3人，眾所矚目的「大王」則續扛三番，雙方先發投手是鄭凱文、菅野智之。

中職聯隊先發打線：

第一棒 陳傑憲 游擊
第二棒 林智平 三壘
第三棒 王柏融 中外野
第四棒 彭政閔 一壘
第五棒 周思齊 指定打擊
第六棒 詹子賢 左外野
第七棒 劉時豪 捕手
第八棒 唐肇廷 右外野
第九棒 林威廷 二壘

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