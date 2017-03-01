經典賽》大聯盟124勝名投 馬奇斯確定不會對台先發
2017/03/01 15:09
經典賽以色列總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天下午在高尺巨蛋記者室，舉行經典賽A組賽前總教練記者會，首戰3月6日由以色列對南韓之戰揭開序幕，以色列總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）表明，陣中大聯盟生涯累積124勝名投馬奇斯（Jason Marquis）將對南韓先發，也就是說，馬奇斯不會對到台灣隊。
馬奇斯現年38歲，擁有15年大聯盟資歷，生涯戰績124勝118敗、防禦率4.61，累積1968.1局投球，大聯盟經歷相當豐富，也是以色列陣中主戰先發投手，今天以色列總教練溫斯坦確定推馬奇斯對南韓先發，由於以色列這次帶16名投手，和南韓打完後，隔天中午對台灣隊，以色列很可能以投手車輪戰應戰。
馬奇斯。（資料照，法新社）
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