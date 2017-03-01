台日對抗賽》大王一戰成名 臉書粉絲激增

王柏融一棒打響名號。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台日職棒對抗賽昨天王柏融對日職三振王則本昂大敲出2分砲，率領中職聯隊以8：5大勝，賽後王柏融打響名號，登上日本《Yahoo》網站的發燒人物，而在台灣方面王柏融的知名度也大開，臉書粉絲團的按讚人數急速上升。

根據王柏融官方粉絲團的資料顯示，自2/27至今天3/1下午4點整，王柏融的新按讚次數增加1400次，成長幅度高達700％，粉絲團的總按讚人次來到4萬3200，同時間在討論王柏融的用戶也破萬，顯示這股大王旋風正在網路上持續發燒。

王柏融的臉書粉絲團，喜歡柏融大王的球迷記得按讚喔。

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王柏融的粉絲數急速上升。