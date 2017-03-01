HBL總決賽週末引爆小巨蛋 南山高中志在衛冕

105學年度高中籃球甲級聯賽總決賽將於本週末在台北小巨蛋點燃戰火。（記者張嘉明攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕105學年度高中籃球甲級聯賽總決賽將於本週末在台北小巨蛋點燃戰火，今舉辦賽前記者會，奪冠大熱門南山不敢大意，全隊除了嚴格執行戴口罩、勤洗手外，本週二起已經禁止球員受訪，主帥許時清表示，最後爭冠時刻，希望球隊全力以赴，一切在球場決勝。

男子組衛冕軍南山高中準決賽七戰全勝，展現王者霸氣，七戰場均勝分達17.4分，高居準決賽8隊之冠，其中招牌1-3-1防守更讓各隊吃足苦頭，南山也成為奪冠大熱門。

本屆締造最長13連勝的松山高中，誓言要重返榮耀，當家球星高國豪於準決賽七戰場均轟下24.3分，是當今攻擊火力最強的高中生，但過度依賴高國豪則成為松山挑戰金盃最大隱憂。

「南霸天」高苑高商陣中主力多為高三球員，經驗和穩定性是他們拚冠的最佳武器，教練田本玉也勉勵球員，「放手一搏!」。

本學年四強唯一新面孔能仁家商，複賽兩度擊敗南山，準決賽又打破松山不敗之身，強大的後衛群和人來瘋的三分外線，是本屆最大黑馬。

女子組二連霸的淡水商工於準決賽七戰全敗提前出局，本學年度決賽四隊實力接近，賽況混沌不明，其中上學年度因食物中毒僅拿下第四名的普門高中，本屆捲土重來，準決賽七戰全勝，展現奪冠的氣勢。

擁有身高優勢的滬江高中，強攻禁區成為最穩定的得分模式，有望繼99學年度後，在捧冠軍金盃。

永仁高中陣中完全沒有高三球員，靠拚勁和速度一路過關斬將，準決賽拿下第二，但缺乏大賽經驗成隱憂。

南山高中準決賽三連敗後驚奇四連勝，擠下北一女中，搭上四強末班車，但身陷傷兵麻煩的南山，只剩名可用之兵，決賽將面臨更嚴峻的考驗。