台日對抗賽》恰恰開心擊敗日本隊 可惜不是穿國家隊球衣

彭政閔（特派記者林正堃攝）

〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕中職聯隊昨天以8:5擊敗日本隊，是台灣首度打敗全職業球員組成的日本隊，中職隊長「恰恰」彭政閔表示非常開心，可惜不是穿國家隊球衣，但是相信這場勝利會激勵正在備戰經典賽的台灣隊。

彭政閔表示，打過許多國際賽，第一次擊敗日本隊當然很開心，不過，如果是穿國家隊球衣，開心的層次可能還會不一樣。

彭政閔表示，希望這場勝利對經典賽台灣隊有激勵的作用，畢竟台灣隊是集合台灣最好的選手，中職聯隊能夠打敗日本隊，台灣隊更可以擊敗其它的強敵。