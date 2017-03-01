台日對抗賽》恰恰開心擊敗日本隊 可惜不是穿國家隊球衣
2017/03/01 16:31
彭政閔（特派記者林正堃攝）
〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕中職聯隊昨天以8:5擊敗日本隊，是台灣首度打敗全職業球員組成的日本隊，中職隊長「恰恰」彭政閔表示非常開心，可惜不是穿國家隊球衣，但是相信這場勝利會激勵正在備戰經典賽的台灣隊。
彭政閔表示，打過許多國際賽，第一次擊敗日本隊當然很開心，不過，如果是穿國家隊球衣，開心的層次可能還會不一樣。
彭政閔表示，希望這場勝利對經典賽台灣隊有激勵的作用，畢竟台灣隊是集合台灣最好的選手，中職聯隊能夠打敗日本隊，台灣隊更可以擊敗其它的強敵。
相關新聞
- 台日對抗賽》大王一戰成名 臉書粉絲激增
- 台日對抗賽》第2戰先發打線出爐 桃猿打者剩3人
- 台日對抗賽》王柏融開轟嚇人 前三冠王要日職網羅他
- 中職》日本解決不了的王柏融 國內有2大超級剋星
- 台日對抗賽》17安轟垮日本 收視率出來了！
推薦新聞
-
NBA》勇士完蛋？杜蘭特傷勢嚴重 缺陣恐達數月2017/03/01 17:08
-
棒球》再續百年棒球情 日本早稻田大學訪台百年紀念賽開打2017/03/01 17:07
-
經典賽》大聯盟124勝名投 馬奇斯確定不會對台先發2017/03/01 15:09
-
台日對抗賽》第2戰先發打線出爐 桃猿打者剩3人2017/03/01 15:02
-
MLB》川崎宗則超扯美技 官網頭條報導：必看（影音）2017/03/01 14:49