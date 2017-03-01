NBA》勇士完蛋？杜蘭特傷勢嚴重 缺陣恐達數月

〔體育中心／綜合報導〕勇士四巨頭之一的杜蘭特（Kevin Durant），今天在與巫師一役中，遭隊友撞傷膝蓋，原本預計可能幾周就能歸隊，但稍早美國權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，他的傷勢嚴重，可能得缺陣達幾個月。

今天在與巫師一戰中，勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）與巫師中鋒葛托特（Marcin Gortat）卡位時，帕丘利亞被對方強拉倒地，剛好撞到杜蘭特的腳，他倒地後表情痛苦，隨後也退場進行治療，但之後未再回到場上。

根據記者沃納洛斯基消息，杜蘭特的傷勢初步檢查不太樂觀，可能缺陣達幾個月而非幾周，雖然仍須等待MRI報告結果，但能不能趕在例行賽前歸隊，還是未知數。

杜蘭特今天與巫師一戰提早傷退。（美聯社）