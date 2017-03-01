台日對抗賽》王柏融登日本雅虎熱搜 高興被看見

王柏融賽前受訪。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕中職聯隊「大王」王柏融昨天砲轟日本隊主力先發則本昂大，在日本造成轟動，「王柏融」更登上日本雅虎熱門關鍵字搜尋排行榜第3名，王柏融很高興能讓日本球迷看到他的表現。

王柏融昨天3打數全部安打，只差三壘打就演出完全打擊，包括從太平洋聯盟防禦率、三振雙冠王則本昂大手中轟出兩分全壘打，讓日本球迷都在問：「王柏融是誰？」

王柏融表示，對於登上日本雅虎關鍵字搜尋第3名有些嚇到，更高興能夠讓日本球迷也知道他，不過，還是要保持平常心，不要受外界事務影響，繼續打好今天的第2戰。

王柏融的超猛表現，可能讓他旅外的夢想更近一步，王柏融表示，希望是這樣，今後也要好好表現，只要有機會，日本或美國都期待能夠去挑戰。

王柏融的好表現，吸引大批記者採訪。（特派記者林正堃攝）

王柏融賽前熱身。（特派記者林正堃攝）