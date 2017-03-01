棒球》再續百年棒球情 日本早稻田大學訪台百年紀念賽開打

［記者劉婉君／台南報導］中職日職對抗賽正在日本開打，台日棒球情誼早於一百年前即已開始，日本早稻田大學野球部今起來台進行4場訪台百年紀念賽，首場今天下午在善化棒球場，與遠東科大棒球隊展開交流賽，明天將回到1917年12月，早稻田大學與第一次到台灣比賽的高雄立德棒球場，與高苑科大棒球隊交手。

日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽首場賽事，今天下午由市長賴清德、早稻田大學台灣校友會長林滄智、前法務部長也是早稻田大學校友城仲模等人開球後，隨即展開激烈的對戰，看台上，早稻田大學的啦啦隊以宏亮的聲音帶動演唱校歌加油應援，也讓台灣民眾感受到日式加油的氣勢與氛圍。

林滄智表示，1917年，日本棒球之父安部磯雄率領15名早稻田大學棒球部選手來台，與台灣的棒球隊比賽，今年正好100週年，過去早稻田大學曾來台數次，僅在台北、高雄比賽，因他是台南人，首度爭取到來台南比賽。

「早稻田大學野球部訪台百年紀念賽」明天下午2點在高雄立德棒球場，4日下午2點在台中台體大棒球場對上台灣體育大學棒球隊，5日下午2點於台北天母球場與文化大學棒球隊比賽，希望民眾一起來為台日選手加油。

日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽在善化開打，與遠東科大棒球隊交流。（記者劉婉君攝）

日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽在善化開打，與遠東科大棒球隊交流。（記者劉婉君攝）

日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽在善化開打，與遠東科大棒球隊交流。（記者劉婉君攝）

日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽在善化開打，與遠東科大棒球隊交流。（記者劉婉君攝）

日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽在善化開打，與遠東科大棒球隊交流。（記者劉婉君攝）