NBA》誤傷杜蘭特 帕丘利亞喊冤：沒看到他在身後
2017/03/01 18:28
〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）今不慎遭隊友帕丘利亞（Zaza Pachulia）撞傷左膝，外傳傷勢比預期嚴重，恐缺席數個月，賽後，事主帕丘利亞也出面喊冤「不知杜蘭特在身後。」
杜蘭特今開賽不到5分鐘即受傷退場，當時，帕丘利亞與巫師中鋒葛托特（Marcin Gortat）進行卡位，葛托特為爭搶籃板球將帕丘利亞甩開，帕丘利亞倒地時，正好撞上杜蘭特的左膝，杜蘭特隨即退場治療。
賽後帕丘利亞受訪時澄清，「我不知道他在我身後，當我倒下時，我就撞到他了。」並表示，「我沒看到他，但我有傳訊息關心他，希望傷勢並不嚴重，他是球隊中很重要的一部份。」
帕丘利亞今上場18分鐘貢獻12分8籃板，勇士仍以108：112不敵巫師。
杜蘭特今僅上場2分鐘即受傷退場。（美聯社）
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