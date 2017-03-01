台日對抗賽Live》鄭凱文狀況回穩 日本隊1分領先中職

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 日本 1 0 1 1 0 中職 0 0 0 0 0

第三局

3局上半，台灣隊換投由艾迪頓接手。

第二局

2局下半，台灣隊三上三。

2局上半，鄭凱文狀況回穩，此局讓日本隊無功而返。

日本隊先發投手菅野智之。（特派記者林正堃攝）

陳傑憲首局敲出安打。（特派記者林正堃攝）

第一局

1局下半，陳傑憲敲出中間方向安打，林智平與投手纏鬥到滿球數後遭三振，王柏融飛球出局，投手暴投，跑者推進上2壘，彭政閔飛球出局，中職留下殘壘。

1局上半，山田哲人敲出陽春彈。秋山翔吾獲四壞保送，坂本勇人野手選擇上壘，壘上跑者趁捕逸推進上2壘，筒香嘉智獲保送上壘，形成1、2壘有人，中田翔高飛球出局，內川聖一滾地球出局，日本留下殘壘，未再添加分數。

鄭凱文。（特派記者林正堃攝）

山田哲人敲出陽春砲。（特派記者林正堃攝）

山田哲人敲出陽春砲。（特派記者林正堃攝）

先發打序

中職聯隊 棒次 日職聯隊 陳傑憲SS 1 山田哲人2B 林智平3B 2 秋山翔吾CF 王柏融CF 3 坂本勇人SS 彭政閔1B 4 筒香嘉智LF 周思齊DH 5 內川聖一DH 詹子賢LF 6 中田翔1B 劉時豪C 7 平田良介RF 唐肇廷RF 8 田中広甫3B 林威廷2B 9 小林誠司C 鄭凱文 先發投手 菅野智之