台日對抗賽Live》鄭凱文狀況回穩 日本隊1分領先中職
2017/03/01 18:47
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第三局
3局上半，台灣隊換投由艾迪頓接手。
第二局
2局下半，台灣隊三上三。
2局上半，鄭凱文狀況回穩，此局讓日本隊無功而返。
日本隊先發投手菅野智之。（特派記者林正堃攝）
陳傑憲首局敲出安打。（特派記者林正堃攝）
第一局
1局下半，陳傑憲敲出中間方向安打，林智平與投手纏鬥到滿球數後遭三振，王柏融飛球出局，投手暴投，跑者推進上2壘，彭政閔飛球出局，中職留下殘壘。
1局上半，山田哲人敲出陽春彈。秋山翔吾獲四壞保送，坂本勇人野手選擇上壘，壘上跑者趁捕逸推進上2壘，筒香嘉智獲保送上壘，形成1、2壘有人，中田翔高飛球出局，內川聖一滾地球出局，日本留下殘壘，未再添加分數。
鄭凱文。（特派記者林正堃攝）
山田哲人敲出陽春砲。（特派記者林正堃攝）
山田哲人敲出陽春砲。（特派記者林正堃攝）
先發打序
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中職聯隊
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棒次
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日職聯隊
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陳傑憲SS
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1
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山田哲人2B
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林智平3B
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2
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秋山翔吾CF
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王柏融CF
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3
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坂本勇人SS
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彭政閔1B
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4
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筒香嘉智LF
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周思齊DH
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5
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內川聖一DH
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詹子賢LF
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6
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中田翔1B
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劉時豪C
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7
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平田良介RF
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唐肇廷RF
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8
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田中広甫3B
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林威廷2B
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9
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小林誠司C
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鄭凱文
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先發投手
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菅野智之
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