台日對抗賽Live》鄭凱文狀況回穩 日本隊1分領先中職

2017/03/01 18:47

 

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日本

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中職

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第三局

3局上半，台灣隊換投由艾迪頓接手。

第二局

2局下半，台灣隊三上三。

2局上半，鄭凱文狀況回穩，此局讓日本隊無功而返。

日本隊先發投手菅野智之。（特派記者林正堃攝）

陳傑憲首局敲出安打。（特派記者林正堃攝）

第一局

1局下半，陳傑憲敲出中間方向安打，林智平與投手纏鬥到滿球數後遭三振，王柏融飛球出局，投手暴投，跑者推進上2壘，彭政閔飛球出局，中職留下殘壘。

1局上半，山田哲人敲出陽春彈。秋山翔吾獲四壞保送，坂本勇人野手選擇上壘，壘上跑者趁捕逸推進上2壘，筒香嘉智獲保送上壘，形成1、2壘有人，中田翔高飛球出局，內川聖一滾地球出局，日本留下殘壘，未再添加分數。

鄭凱文。（特派記者林正堃攝）

山田哲人敲出陽春砲。（特派記者林正堃攝）

山田哲人敲出陽春砲。（特派記者林正堃攝）

先發打序

中職聯隊

棒次

日職聯隊

陳傑憲SS

1

山田哲人2B

林智平3B

2

秋山翔吾CF

王柏融CF

3

坂本勇人SS

彭政閔1B

4

筒香嘉智LF

周思齊DH

5

內川聖一DH

詹子賢LF

6

中田翔1B

劉時豪C

7

平田良介RF

唐肇廷RF

8

田中広甫3B

林威廷2B

9

小林誠司C

鄭凱文

先發投手

菅野智之

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