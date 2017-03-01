UFA》陳瑞杰梅開二度 率北市大力退輔大奪冠

北市大拿下冠軍。（大專體總提供）

〔體育中心／綜合報導〕大專足球聯賽公開組男一級賽事3月1日圓滿落幕，北市大學靠陳瑞杰梅開二度，以及陳威仁、黑人前鋒馬克（Marc Fenelus）各進1球，以4：1輕取地主輔仁大學，衛冕成功。季軍戰則由銘傳大學2：1氣走台灣體大。

北市大拿下包括前身台北體院在內的第6座大專足球聯賽冠軍，首度代表該校參賽的馬克功不可沒，他在本屆聯賽保持出賽必進球的紀錄，以21球穿上金靴，比排名第二的球員多了13球，北市大門將潘文傑則贏得金手套獎。

「這次拿到冠軍，關鍵是球隊的表現起伏沒那麼大，」北市大教頭張武業表示，有馬克突出的個人能力吸引防守，另外兩位前鋒陳瑞杰、張豪偉也能獲得不少進攻機會，進了不少球，才能一路過關斬將奪冠。

1日冠軍戰，陳瑞杰開賽不到1分鐘，就以遠射替北市大先馳得點，5分鐘後陳威仁頭槌破門，快速取得2球領先。但在第30分鐘馬克展現個人能力，從右路突破助攻陳瑞杰破門後，北市大一度未能追加進球，反倒是輔大頻頻搶攻。

「太早進球是好，但我也很擔心小朋友輕敵，」張武業賽後苦笑著說，他虧球員「我們贏球為什麼踢得那麼累」，不就是因為取得領先後放鬆了心態。

輔大一直努力追分，但錯失幾次進球機會，直到第80分鐘，黎晉權雖以左腳勁射替輔大扳回一城，但隨後又被馬克單刀突圍，只能以3球之差屈居亞軍。

輔大拿下亞軍。（大專體總提供）

「給自己的個人目標，就是希望每1場比賽都能進球，」奪冠功臣馬克賽後開心的說：「很高興我達成了這個目標，我們也拿到了冠軍，感覺很棒！」

北市大上屆的奪冠班底，本屆只剩13人，馬克的加持功不可沒，不過下屆再拚3連霸，因為大專聯賽與國際接軌，把年齡上限降為25歲，意味著馬克無法再跨刀相助。

對此張武業說，今年就先踢好本屆聯賽，「還沒去想明年的人手。」馬克則輕鬆的說：「如果這是我踢北市大的最後一屆，至少我們拿到了冠軍，是最棒的結果。」

北市大馬克（左）、輔大劉泳賦。（大專體總提供）

北市大潘文傑獲金手套獎。（大專體總提供）

北市大馬克（左二）獲金靴獎。（大專體總提供）