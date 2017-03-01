台日對抗賽》首打席就挨轟 鄭凱文投2局退場

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〔記者陳人齊／綜合報導〕台日職棒對抗賽今天進行第二戰，中職聯隊由曾旅日的鄭凱文掛帥先發，但首局鄭凱文投的跌跌撞撞，被開路先鋒山田哲人敲出首打席陽春砲，接著又對秋山翔吾、筒香嘉智投出保送，所幸鄭凱文及時回穩，解決掉中田翔與內川聖一化解失分危機。

一局下中職聯隊開路先鋒陳傑憲就對日本王牌菅野智之敲出穿越安打，但二棒林智平纏鬥9球後遭三振，「大王」王柏融與「恰恰」彭政閔都敲出飛球出局，未能串聯攻勢取分。

二局上，鄭凱文狀況回穩對日本隊7、8、9棒投出三上三下，還飆出今日首次三振。但下半局中職聯隊持續遭菅野智之壓制，周思齊內野滾地球出局，詹子賢連揮3球都落空吞三振，捕手劉時豪則敲出二壘飛球出局。

三局上，中職聯隊果斷換投，由中信兄弟洋投艾迪頓接替投球，總計鄭凱文投2局丟1分，面對先發9棒共投36球，送出1次三振、2保送，被敲出的唯一安打就是山田哲人的陽春砲。

鄭凱文先發2局失1分退場。（特派記者林正堃攝）