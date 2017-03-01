台日對抗賽》擊敗日本後全隊氣氛佳 中職聯隊開心合照 （圖集）

2017/03/01 19:18

〔體育中心／綜合報導〕台灣中職聯隊在昨天的比賽中，以8：5擊敗日本聯隊，今天眾人趁著空檔時間拍照，為此次交流賽留念。

中職聯隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）

中職聯隊獅隊球員與啦啦隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）

中職連隊賽前氣氛和樂。（特派記者林正堃攝）

啦啦隊賽前找機會與球員合影。（特派記者林正堃攝）

中職聯隊獅隊球員與啦啦隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）

中職聯隊富邦悍將隊球員與啦啦隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）

中職聯隊Lamigo桃猿球員與啦啦隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）

中職聯隊中信兄弟球員與啦啦隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）

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