台日對抗賽》擊敗日本後全隊氣氛佳 中職聯隊開心合照 （圖集）
2017/03/01 19:18
〔體育中心／綜合報導〕台灣中職聯隊在昨天的比賽中，以8：5擊敗日本聯隊，今天眾人趁著空檔時間拍照，為此次交流賽留念。
中職聯隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）
中職聯隊獅隊球員與啦啦隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）
中職連隊賽前氣氛和樂。（特派記者林正堃攝）
啦啦隊賽前找機會與球員合影。（特派記者林正堃攝）
中職聯隊獅隊球員與啦啦隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）
中職聯隊富邦悍將隊球員與啦啦隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）
中職聯隊Lamigo桃猿球員與啦啦隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）
中職聯隊中信兄弟球員與啦啦隊利用賽前空擋合影。（特派記者林正堃攝）
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