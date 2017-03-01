首位體育署長何卓飛榮退！ 繼任人選尚未出爐

體育署副署長王水文（左）將暫代署長一職，何卓飛（右）確定退休。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕教育部體育署署長何卓飛從2013年成為首任署長後，今日舉辦榮退感恩茶會，他確定卸下職務，至於繼任人選尚未出爐，將由副署長王水文暫代。

何卓飛今日出席感恩茶會，眾多體壇大老都一同出席，感謝他長年為台灣體育做得事情，最終更在一行人歡送下，揮手離開體育署。

何卓飛曾多次向教育部請辭，直到今日總算能卸下重擔，他以三種心情寫照「感恩、致歉、期望」，還在感謝全部體育署同仁時，一度激動落淚，甚至自責自己沒有讓國內體壇環境變好，如今自己的事務官生涯已劃下句點，他仍期盼未來各界仍可以一起為台灣體育加油，他願意當體壇永遠的志工。

至於原先外傳將由前體委會主委林德福接任署長，不過今日教育部長潘文忠僅透露，會加快速度與行政院評估並徵詢相關人選，期待能盡快宣布人選，而為了讓體育行政事務仍繼續順利進行，署長一職將由副署長王水文暫代。

體育署員工送上花束，感謝何卓飛多年來的領軍。（記者林岳甫攝）