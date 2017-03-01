台日對抗賽》無懼日本王牌 陳傑憲敲安又美技

陳傑憲今天擔任中職聯隊開路先鋒，敲出2安打表現傑出。（特派記者林正堃攝）

〔記者陳人齊／綜合報導〕台日職棒對抗賽昨天王柏融大顯神威，對日職三振王則本昂大敲出兩分砲一棒成名，今天雙方第二戰輪到游擊手陳傑憲發威，面對日本隊王牌菅野智之2打席都敲安，5局上還演出撲接美技，將山田哲人的安打球給沒收，成為中職聯隊最大亮點。

《台日職棒對抗賽Live全文請點我》