安麗盃》邁入20週年 帶領球迷回味經典瞬間

何心如、牟淑鳳、范育瑄和陳佳樺（左起）都是首度在安麗盃會內賽亮相。（記者許明禮攝）

〔記者許明禮／台北報導〕邁入第20年的2017年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，3月2日將在台北體育館點燃戰火，今舉行賽前記者會，40名世界頂尖好手齊聚一堂，為這場每年春天「最美麗的戰爭」暖身造勢。

台灣隊今年精銳盡出，共有14人參賽，追平史上新高，除了三度封后的「大眼妹」周婕妤、兩度奪冠的「女殺手」林沅君、2004年冠軍「撞球天后」柳信美，還有陳禾耘、魏子茜、謝喻雯及世界冠軍陳佳樺，吳芷婷、郭思廷、洪夢霞、牟淑鳳、吳曉雯、何心如、范育瑄也從會外賽脫穎而出。其中陳佳樺、牟淑鳳、何心如和范育瑄都是首度在安麗盃會內賽亮相。

外籍選手部分，世界排名前十的韓雨、劉莎莎、陳思明、河原千尋、凱莉費雪都前來角逐后冠。去年成為安麗盃史上最年輕冠軍的菲律賓小將珊蒂諾也將尋求衛冕。

記者會上也特別規劃安麗盃20週年「時光特展」，整理1998年首屆賽事至今相關照片與影片，重現當年選手奮戰的珍貴畫面。

時光特展也將於記者會後移至台北體育館於賽事期間展出4天，讓球迷一起回味過去19年精采每一刻。

安麗盃20週年時光特展將在比賽期間於台北體育館展出（記者許明禮攝）

林沅君瘦身有成盼第三度登上安麗盃冠軍寶座（記者許明禮攝）

安麗盃賽前記者會大合照（記者許明禮攝）

記者會上球員與來賓合切安麗盃２０周年蛋糕（記者許明禮攝）