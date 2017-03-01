中職》方昶詠滿貫砲打韓職斗山熊 獅熱身賽大勝

2017/03/01 20:08

方昶詠敲出滿貫砲。（統一獅球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今與韓職斗山熊進行熱身賽，在方昶詠敲滿貫砲的帶領下，以11：5大勝對手。

3局下，莊駿凱和鄧志偉安打，幫助獅隊先馳得點，雖然4局上遭對手超前，但4局下獅隊再度出現接連安打，加上對手失誤，一口氣攻下5分反超，5局下方昶詠追加1發滿貫砲，奠定勝基，終場就以11：5拿下勝利。

洪心騏。（統一獅球團提供）

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.