中職》方昶詠滿貫砲打韓職斗山熊 獅熱身賽大勝
2017/03/01 20:08
方昶詠敲出滿貫砲。（統一獅球團提供）
〔體育中心／綜合報導〕統一獅今與韓職斗山熊進行熱身賽，在方昶詠敲滿貫砲的帶領下，以11：5大勝對手。
3局下，莊駿凱和鄧志偉安打，幫助獅隊先馳得點，雖然4局上遭對手超前，但4局下獅隊再度出現接連安打，加上對手失誤，一口氣攻下5分反超，5局下方昶詠追加1發滿貫砲，奠定勝基，終場就以11：5拿下勝利。
洪心騏。（統一獅球團提供）
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