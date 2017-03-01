台日對抗賽》菅野展現王牌身手 先發四局無失分

菅野智之先發4局無失分。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕菅野智之展現日本隊王牌投手的實力，對中職聯隊先發4局無失分，最快球速151公里，讓前一戰失8分的日本隊吃下一顆定心丸。

菅野不但球速突破150公里，自豪的控球更是發揮得淋漓盡致，沒有投出任何保送。菅野表示，必須在經典賽開打前為數不多的熱身賽實戰調整，今天一開賽就全神貫注，特別注意投球節奏，捕手小林誠司的配球也幫了很大的忙。

大谷翔平退出經典賽之後，菅野扛下王牌投手重任，預定在3月8日經典賽第2戰先發出戰澳洲隊，昨天是他第1次在熱身賽登板。

雖然菅野的全場第1球就被陳傑憲打成中間方向穿越安打，但是投球節奏絲毫不受影響，緊接著連續解決8名打者，包括2次三振，才再被陳傑憲安打。

第4局菅野被王柏融和詹子賢安打，首次被攻上得點圈，菅野仍然沒有動搖，用三振結束4局的投球任務，投58球已接近經典賽第1輪的球數上限65球而退場。