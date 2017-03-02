籃網盼中止16連敗、騎士戰塞爾提克 今日賽事預告與轉播

各位讀者早安！

騎士今將前進波士頓，與塞爾提克正面對決，雙方目前僅有4場差距，塞爾提克仍有機會問鼎龍頭寶座，此役也是騎士新朋友D.威廉斯（Deron Williams）轉隊後首役，精采賽事千萬不能錯過！

近期吞下16連敗的籃網，今將在客場出戰國王，台裔後衛林書豪自2月24日復出至今兩場，上場時間都控制在約15分鐘，此役可望增加上場時間，盼能幫助球隊止敗。

「最美麗的戰爭」安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，今將在台北體育館開打，邁入20週年的經典賽事，勢必場場精彩，喜愛撞球的朋友，請鎖定自由體育！

NBA例行賽

09:00 騎士 vs. 塞爾提克（緯來體育）

11:30 火箭 vs. 快艇（愛爾達體育）

11:30 籃網 vs. 國王

安麗盃

12:00起（緯來體育）

日職熱身賽

17:00 火腿 vs. 中日（FOX體育）