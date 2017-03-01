台日對抗賽》陳傑憲猛打賞 中職聯隊8分差輸日本

陳傑憲單場3安猛打。（特派記者林正堃攝）

〔記者陳人齊／綜合報導〕台日職棒對抗賽今天進行第2戰，中職聯隊全場推出6名投手輪番上陣仍無法壓制日本國家隊，打線上遭4名日本王牌輪流壓制，終場以1：9慘敗，對抗賽2戰雙方戰成1平。

中職聯隊今天推出鄭凱文先發，主投2局僅被山田哲人敲陽春砲丟分，接手的洋投愛迪頓中繼3局未丟責失分，但中職聯隊老將彭政閔在5局發生關鍵失誤造成失分，形成0：3落後，6局中職聯隊發生守備瑕疵，讓日本隊攻下4分大局，以7：0遙遙領先中職。

7局中職第4任投手鄭錡鴻控球不穩，日本隊再用2支安打串聯添2分，中職則在下半局靠林威廷與陳傑憲的安打串聯破蛋，最後2局雙方未有攻勢，中職聯隊以1：9吞敗。

中職先發游擊手陳傑憲單場3安猛打表現最佳，「大王」王柏融今天2打數1安打，另外選到2次保送，投手方面中職僅道恩斯與賴鴻誠各投1局無失分，日本隊先發王牌菅野智之主投4局飆3K封鎖，石川步中繼3局飆6K僅失1分，藤浪晋太郎與千賀滉大在8、9局各後援1局都投出3上3下。

9棒林威廷敲安跑回中職唯一1分。（特派記者林正堃攝）

王柏融今天僅敲出1安打。（特派記者林正堃攝）

菅野智之先發4局封鎖中職。（特派記者林正堃攝）

山田哲人首打席開轟。（特派記者林正堃攝）