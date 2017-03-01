台日對抗賽》破8成打擊率 大王的揮棒秘密更驚人
2017/03/01 22:45
王柏融對抗賽2戰只揮空1次。（特派記者林正堃攝）
〔記者陳人齊／綜合報導〕台日職棒對抗賽2場賽事今天落幕，中職第2戰雖然以1：9慘敗日本國家隊，但雙方以1勝1敗打成平手，仍是不小的收穫。
這2天日本隊共推出10名投手輪番上陣，合計對中職打者狂飆23次三振，但中職的王柏融卻能見招拆招，繳出5打數4安打，8成打擊率的好成績，引起日本媒體高度關注，更值得注意的是，王柏融還是中職聯隊唯一出賽2場沒被三振的打者，絲毫不懼日職各隊王牌。
若從王柏融2場的逐次揮擊過程來看，8打席中面對7名投手，王柏融幾乎每次揮棒都能擊中球，唯獨今天面對石川步時曾揮空，顯示其身手已足以與日職一線投手對決。
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