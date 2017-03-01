台日對抗賽》陳傑憲棒打菅野智之 日媒：想來日本打球嗎？（影音）
2017/03/01 22:18
〔記者粘藐云／綜合報導〕中職聯隊今天雖然以1：9不敵日本隊，但陳傑憲繳出猛打賞，還有美技守備，成為本場比賽的亮點之一，他出席賽後記者會時表示，今天能夠突破日本王牌投手菅野智之，還從他手中敲出2安，主要是抓直球攻擊，也收到不錯效果，過去受過日本棒球文化洗禮的他，也不排斥再度挑戰日職舞台。
過去陳傑憲在日本念高中，他表示在那段時間學到很多日本棒球文化，能夠再度踏上日本的球場，他也很珍惜比賽的時光。陳傑憲透露，其實先前他曾參加過選秀，但最後沒被選上才回台灣，被問到是否還會想到日職打球，他則認為，如果有機會的話，當然想要往更高的地方挑戰，若真的有球隊看中他，他也會覺得很開心。
春訓期間備戰狀況還不到最佳，但陳傑憲面對菅野智之還敲出2安打，此役能夠繳出好成績，他感謝母隊總教練黃甘霖的鼓勵，「他要我抱著學習的心態來日本比賽，不要拒絕這些挑戰，我也很享受在球場上的感覺。」
陳傑憲單場敲出3安打。（特派記者林正堃攝）
相關新聞
- 台日對抗賽》陳傑憲猛打賞 中職聯隊8分差輸日本
- 台日對抗賽Live》打線熄火 中職聯隊8分差不敵日本
- 台日對抗賽》恰恰2失誤全隊最多 中職共丟4分冤枉分
- 台日對抗賽》菅野展現王牌身手 先發四局無失分
- 台日對抗賽》無懼日本王牌 陳傑憲敲安又美技
推薦新聞
-
台日對抗賽》突破不了對手 洪一中盛讚菅野智之（影音）2017/03/01 22:32
-
台日對抗賽Live》打線熄火 中職聯隊8分差不敵日本2017/03/01 21:31
-
35歲曹錦輝練習賽飆155公里 火球影片超震撼2017/03/01 20:10
-
安麗盃》邁入20週年 帶領球迷回味經典瞬間2017/03/01 19:39
-
UFA》陳瑞杰梅開二度 率北市大力退輔大奪冠2017/03/01 18:30