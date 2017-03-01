台日對抗賽》陳傑憲棒打菅野智之 日媒：想來日本打球嗎？（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中職聯隊今天雖然以1：9不敵日本隊，但陳傑憲繳出猛打賞，還有美技守備，成為本場比賽的亮點之一，他出席賽後記者會時表示，今天能夠突破日本王牌投手菅野智之，還從他手中敲出2安，主要是抓直球攻擊，也收到不錯效果，過去受過日本棒球文化洗禮的他，也不排斥再度挑戰日職舞台。

過去陳傑憲在日本念高中，他表示在那段時間學到很多日本棒球文化，能夠再度踏上日本的球場，他也很珍惜比賽的時光。陳傑憲透露，其實先前他曾參加過選秀，但最後沒被選上才回台灣，被問到是否還會想到日職打球，他則認為，如果有機會的話，當然想要往更高的地方挑戰，若真的有球隊看中他，他也會覺得很開心。

春訓期間備戰狀況還不到最佳，但陳傑憲面對菅野智之還敲出2安打，此役能夠繳出好成績，他感謝母隊總教練黃甘霖的鼓勵，「他要我抱著學習的心態來日本比賽，不要拒絕這些挑戰，我也很享受在球場上的感覺。」

陳傑憲單場敲出3安打。（特派記者林正堃攝）