台日對抗賽》突破不了對手 洪一中盛讚菅野智之（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中職聯隊昨擊敗日本，但今天再度碰頭遇上菅野智之卻不太好過，雖然全場敲出7支安打，但火力未能連貫，終場以1：9敗陣，對此總教練洪一中表示，日本的得分效率都很好，且先發投手菅野的表現也沒話說。

「當然是非常優秀，世界一的投手，他投起球來不急不徐，不管是球速還是變化球，品質都很好。」中職聯隊總教練洪一中在賽後被問起對於菅野的表現有何看法，他也不吝給予稱讚，也認為日本今天的攻擊都很有效率，雖然僅比台灣多敲2支安打，但都能有效串連，認為這是台灣需要學習的地方。

洪一中。（特派記者林正堃攝）