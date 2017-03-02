NBA》勇士戰力「大傷」 杜蘭特至少休4週
2017/03/02 07:19
杜蘭特確定先休4週。（法新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士得分王杜蘭特昨不慎被隊友帕丘利亞壓傷左膝蓋，如今詳細傷勢情況正式揭曉，經核磁共振檢查，確定將高掛免戰牌4週，對於勇士的整體戰力「大傷」。
勇士昨與巫師交手，整體來說可說是賠了夫人又折兵，不慎被隊友帕丘利亞壓傷左膝蓋的杜蘭特僅打1分半即提前退場，全場得分掛蛋，生涯562場例行賽得分逾10分紀錄被迫中斷；最慘的是他恐怕得掛傷號一段時日，經過核磁共振檢查後，左膝內側副韌帶二級拉傷及脛骨挫傷，暫時無歸期時程表，將先休養起碼4週，屆時再重新評估傷勢情況。
即便杜蘭特有望在季後賽回歸，但他本季場均貢獻25.3分、8.3籃板與4.8助攻，得分、籃板皆是全隊最佳，他的缺陣將使得勇士的籃板劣勢變得更加明顯，增加球隊欲在保例行賽聯盟龍頭寶座的難度。勇士將簽下曾在2006-08賽季效力過的36歲老將巴恩斯（Matt Barnes），試圖讓杜蘭特缺陣影響力降至最低。
近來手感不佳的「萌神」柯瑞看見戰友受傷，他在推特上表示，「早日康復兄弟，我們會堅持地走下去，等你重返球場陪我們，祈禱！」
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