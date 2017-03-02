NBA》慘！七六人又有人報銷 這次換「推特王」恩比德

恩比德本季確定劃上休止符。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人剛宣告本季狀元西蒙斯整季報銷，今傳出更慘消息，本季表現亮眼的「推特王」恩比德經核磁共振檢查，左膝半月板撕裂傷比想像中嚴重，為保長久將來，本季確定劃上休止符。

西蒙斯（Ben Simmons）一場未打，對於球隊在本季的戰力並無實質影響，但2014年選秀探花恩比德（Joel Embiid）經過兩季養傷，本季重返戰場，即便他在球團刻意保護下，場均僅上場25.4分鐘，照樣繳出20.2分、7.8籃板與2.5阻攻，讓極弱不振許久的七六人看見希望曙光，如今又因左膝傷勢，不得不高掛免戰牌。

22歲的恩比德本季表現儼然成為費城救世主，助球隊擺脫長年的爐主寶座，未來只要能健康重返球場，球隊依舊有重見光明的一天，七六人總裁柯蘭吉洛（Bryan Colangelo）表示：「我們得讓恩比德擁有更健康的身體，整個醫療團隊都會盡力對他的傷勢進行治療，並努力保持他在場上的競爭力。」